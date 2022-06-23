Petrol
110.03
-0.02%
Euro
18.2865
0.05%
Dolar
17.3712
0.11%
Altın
1.021
0.54%
Borsa
2556
0.52%
Bitcoin
364.514
1.77%
BTXN Coin
7.80
-3.70%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Sandra Bullock: Sağlıklı değilim

    Sandra Bullock, geçtiğimiz mart ayında çocuklarına ve ailesine zaman ayırmak istediğini söylemişti.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 07:55
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sandra Bullock: Sağlıklı değilim

    Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock, geçtiğimiz aylarda oyunculuğa ara vereceğini duyurmuştu. Son röportajında bu kararıyla ilgili detayları paylaşan Bullock, kendisini 'yıpranmış' hissettiğini ve artık 'sağlıklı, akıllı kararlar verebilecek durumda' olmadığını açıkladı.

    "Kendi programım olsun"

    Bu kararıyla ilgili The Hollywood Reporter'a konuşan Sandra Bullock, yeni röportajına, kendi hızında ve kendi programında ilerlemeyi dört gözle beklediğini belirterek başladı: "Kendi programım dışında kimsenin programına bağımlı olmak istemiyorum. Çok yıprandım. Çok yorgunum ve sağlıklı, akıllıca kararlar verme yeteneğine sahip değilim ve bunun farkındayım."

    Sandra Bullock: Sağlıklı değilim #1

    "Şanslıydım"

    Ünlü isim, elde ettiği başarı için minnettar olmasına rağmen, bunun kişisel hayatı üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğuna da dikkat çekerek, "İş benim için her zaman istikrarlı bir şekilde devam etti ve bunu için çok şanslıydım. İşin benim için koltuk değneği gibi olduğunu anladım. Sürekli bir buzdolabını açıp, orada hiç olmayan bir şeyi aramak gibiydi." diye konuştu.

    Sanatçı, oyunculuğa ne zaman geri döneceği sorulduğunda ise, sadece "Bilmiyorum." demekle yetindi.

    Sandra Bullock: Sağlıklı değilim #2


    İlginizi Çekebilir

    Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu
    İç Haber

    Terör örgütü üyesi bazı kişilerin ve bir kuruluşun mal varlıkları donduruldu

    Türkiye ve ABD hazine bakanlıkları, mali suçlarla mücadeleyi görüştü
    Gündem

    Türkiye ve ABD hazine bakanlıkları, mali suçlarla mücadeleyi görüştü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir