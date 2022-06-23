Sandra Bullock: Sağlıklı değilim

Sandra Bullock, geçtiğimiz mart ayında çocuklarına ve ailesine zaman ayırmak istediğini söylemişti.

Dünyaca ünlü oyuncu Sandra Bullock, geçtiğimiz aylarda oyunculuğa ara vereceğini duyurmuştu. Son röportajında bu kararıyla ilgili detayları paylaşan Bullock, kendisini 'yıpranmış' hissettiğini ve artık 'sağlıklı, akıllı kararlar verebilecek durumda' olmadığını açıkladı.

"Kendi programım olsun"

Bu kararıyla ilgili The Hollywood Reporter'a konuşan Sandra Bullock, yeni röportajına, kendi hızında ve kendi programında ilerlemeyi dört gözle beklediğini belirterek başladı: "Kendi programım dışında kimsenin programına bağımlı olmak istemiyorum. Çok yıprandım. Çok yorgunum ve sağlıklı, akıllıca kararlar verme yeteneğine sahip değilim ve bunun farkındayım."





"Şanslıydım"

Ünlü isim, elde ettiği başarı için minnettar olmasına rağmen, bunun kişisel hayatı üzerindeki etkileri konusunda endişeli olduğuna da dikkat çekerek, "İş benim için her zaman istikrarlı bir şekilde devam etti ve bunu için çok şanslıydım. İşin benim için koltuk değneği gibi olduğunu anladım. Sürekli bir buzdolabını açıp, orada hiç olmayan bir şeyi aramak gibiydi." diye konuştu.

Sanatçı, oyunculuğa ne zaman geri döneceği sorulduğunda ise, sadece "Bilmiyorum." demekle yetindi.