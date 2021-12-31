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- Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Avcı’nın cenazesi Büyükçekmece’de kılınan namazın ardından defnedildi.
- AA & Ensonhaber
- 31.12.2021 - 15:05
- Güncelleme : 31.12.2021 - 15:23
Şarkıcı Ceylan Avcı’nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ahmet Avcı, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına şarkıcı Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı.
BABASININ TABUTU BAŞINDA UZUN SÜRE AĞLADI
Ceylan, babasının tabutu başında uzun süre ağladı.
Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı’nın cenazesi, Büyükçekmece Tüyap Mezarlığına defnedildi.
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı VİDEO