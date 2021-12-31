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    Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Şarkıcı Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Avcı’nın cenazesi Büyükçekmece’de kılınan namazın ardından defnedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 31.12.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 15:23
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    Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

    Şarkıcı Ceylan Avcı’nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

    Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

    Ahmet Avcı, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

    Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına şarkıcı Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı.

    BABASININ TABUTU BAŞINDA UZUN SÜRE AĞLADI

    Ceylan, babasının tabutu başında uzun süre ağladı.

    Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı’nın cenazesi, Büyükçekmece Tüyap Mezarlığına defnedildi.

    Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

    Şarkıcı Ceylan ın babası son yolculuğuna uğurlandı #1

    Şarkıcı Ceylan ın babası son yolculuğuna uğurlandı #2

    Şarkıcı Ceylan ın babası son yolculuğuna uğurlandı #3

    Şarkıcı Ceylan ın babası son yolculuğuna uğurlandı #4

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