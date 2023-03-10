Şarkıcı Doğuş'un seçim analizi Sosyal medyanın aktif isimlerinden şarkıcı Doğuş, son olarak seçime dair attığı tweet ile dikkat çekti.

Söylediği şarkılarla bir döneme damga vuran isimlerden olan şarkıcı Doğuş, 2014 yılında hayatını birleştirdiği eşi Azeri sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile gözlerden uzak bir hayat sürüyor.

2016 yılının Mayıs ayında dünyaya gelen ikiz oğulları da olan Doğuş, geçtiğimiz aylarda bir gence yaptırdığı DNA testiyle bir süre gündem olmuştu.

Babalık testi negatif çıkan ünlü şarkıcı, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Doğuş'un seçim fikri

Saç ektiren ve yüzüne estetik dokunuşlar yaptıran Doğuş, seçime dair bir analizde bulundu.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayının Kılıçdaroğlu olduğunun açıklamasından günden sonra şarkıcı Doğuş, ilginç bir fikir paylaştı.

"AK Parti, MHP ve İYİ Parti birleşir mi?"

Doğuş, Twitter'da yaptığı paylaşımında "AK PARTİ, MHP, İYİ PARTİ birleşir mi?? Bence evet. Şuraya tarihi bir not düşelim." dedi.