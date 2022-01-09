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- Şarkıcı Ebru Yaşar diz kapağını kırdı
Şarkıcı Ebru Yaşar diz kapağını kırdı
Şarkıcı Ebru Yaşar, geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı.
- DHA
- 09.01.2022 - 09:02
- Güncelleme : 09.01.2022 - 09:12
Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, kaza geçirdi.
Yaşadığı kazada düşerek siz kapağını kıran Yaşar, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığının haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Yaptığı paylaşım şu şekilde:
"ŞİMDİ AMELİYATA GİRİP, İNŞALLAH TOPARLAYACAĞIM"
"Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın."