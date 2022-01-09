Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
593.618
-0.09%
BTXN Coin
32.95
-1.93%
9ºC
İstanbul
Bulutlu 9 C

    Şarkıcı Ebru Yaşar diz kapağını kırdı

    Şarkıcı Ebru Yaşar, geçirdiği bir kaza sonucu düşüp diz kapağını kırdı.
    • DHA
    • 09.01.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 09:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şarkıcı Ebru Yaşar diz kapağını kırdı

    Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar, kaza geçirdi.

    Yaşadığı kazada düşerek siz kapağını kıran Yaşar, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığının haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Yaptığı paylaşım şu şekilde:

    "ŞİMDİ AMELİYATA GİRİP, İNŞALLAH TOPARLAYACAĞIM"

    "Sevenlerimi üzmek korkutmak istemem, bilgi amaçlı paylaşıyorum. Düştüm ve diz kapağım kırıldı. Şimdi ameliyata girip inşallah toparlayacağım. Sağlıkla kalın."

    Şarkıcı Ebru Yaşar diz kapağını kırdı #1


    Görüş Bildir