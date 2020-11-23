Şarkıcı Ege koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan Ege, konuylşa ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bir dönemin ünlü isimlerinde şarkıcı Ege, koronavirüs testi pozitif çıktı. Ege, kötü haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"KENDİMİ KÖTÜ HİSSETMİYORUM"

51 yaşındaki şarkıcı, "Geçtiğimiz günlerde yaptırmış olduğum Covid test sonucum maalesef 'pozitif' çıktı. Şu anda gribal etkilerin dışında, kendimi kötü hissetmiyorum. Umarım böyle devam eder" dedi.

"MASKE TAKIN"

Takipçilerini uyarmayı da ihmal etmeyen Ege, "Herkes gerçekten sıkı önlemler alsın ve kendine çok çok dikkat etsin. Lütfen maske takmayı unutmayın. Güzel günlerde görüşmek ve yeniden konserlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.