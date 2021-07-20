Gülden Arslan yaptığı açıklamada, "Boşandığım günden itibaren aşağılamalara ve hakaretlere maruz kaldım. Bu olayla alakalı bir adım dahi geri atmayacağım" dedi.

Şarkıcı Gülden Arslan, 3,5 yıl önce boşandığı eski eşi Ercan Mutlu tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Gülden, adalete güvendiğini ve geri adım atmayacağını söyledi.

Şarkıcı, "3,5 yıldır, yani boşandığım günden bu güne kadar aralıksız tehdit, hakaret ve aşağılanmaya maruz bırakıldım." dedi.

"BOŞANDIĞIM GÜNDEN BERİ TEHDİT EDİLİYORUM"

Instagram üzerinden video paylaşan şarkıcı, şu ifadeleri kullandı;

"Herkese merhabalar. 3,5 sene önce boşanmış olduğum şahıs tarafından geçtiğimiz günlerde klibimin altına alenen yazılan tehdit, hakaret, itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan yorumların basında da yer alması sebebiyle, sizin şahit olduğunuz üzere, geçtiğimiz günlerde avukatım aracılığıyla bir paylaşımda bulunmuştum.

Konuyla alakalı 1-2 şey söylemek istiyorum. Ben, ağır alkol ve şiddet problemi olan bu şahıs tarafından 3,5 yıldır, yani boşandığım günden bu güne kadar aralıksız tehdit, hakaret ve aşağılanmaya maruz bırakıldım.

Şarkıcı Gülden Arslan, eski eşi tarafından tehdit edildiğini söyledi VİDEO

"KIZIM İÇİN SESSİZ KALDIM.."

İlk 1.5 sene arada kızım olduğu için, bana yapılan bu zulmün kızımı babasına olan duygularını etkilemesine ve değiştirmesini istemediğim için herhangi bir girişimde bulunmadım ve sessiz kaldım.

Ta ki, bu hakaret, tehdit ve aşağılamalar, babası tarafından kızıma yapılmaya başlandığı ana kadar. O andan itibaren, zaten bir anne olarak hukuki süreci başlatmaya karar verdim.

Ve bu konu çok daha önceden yargıya intikal etmiş durumdaydı. Kızım ve kendim için defalarca uzaklaştırma kararı çıkarılmış durumdaydı.





"HUKUKİ SÜRECİN ARKASINDAYIM"

Defalarca ihlaller mevcuttu, hala kızım ve kendim için mevcut olan uzaklaştırma kararı var. Geçtiğimiz günlerde sizin YouTube'da gördüğünüz hakaret, tehdit ve aşağılamalar 3,5 senedir yaşadığım olayların yüzde 1'ini bile kapsamıyor.

Ben bir anne olarak, hukuki sürecin arkasında olduğumu, bu olayla alakalı bir adım dahi geri atmayacağımı, adalete sonuna kadar güvendiğimi bilmenizi istiyorum.

Bu konuyla alakalı çok sayıda telefon ve destek mesajı aldım sizlerden. Çok teşekkür ediyorum varlığınızı hissettirdiğiniz için. Her biriniz sağ olun."

