Şarkıcı Güllü, ağaca çarptı

Yeni klibi için kamera karşısına geçen şarkıcı Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca olanlar oldu.

Uzun zamandır sahnelerden uzak olan Güllü, yeni şarkısı için kamera karşısına geçti.

Pedalları karıştırdı

Senaryo gereği arabayla ağaca çarpması gereken Güllü, gaz ve frenin yerini karıştırınca olanlar oldu.

"Nazar"

Ağaca çarparak kaza yapan Güllü, ufak bir panik ve şaşkınlık yaşadı.

Kazadan yara almadan kurtulan sanatçı, yaşanan durumu değerlendirip "İstesem bu kadar gerçekçi olmazdı. Her şey iyi bir çalışma ortaya çıkarmak içindi. Ufak bir talihsizlik diyelim, bizim nazar boncuğumuz da bu olsun." dedi.