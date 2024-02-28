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Şarkıcı Hadise, kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın'la aşk yaşıyor

Şarkıcı Hadise, kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın'la aşk yaşıyor İş insanı Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay süren Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş şekilde görüntülendi.