Şarkıcı Linet'in acı günü

Şarkıcı Linet, annesi Leyla Özgecan'ın vefat haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sosyal medya sayfasından annesiyle fotoğrafını paylaşan şarkıcı Linet, annesinin vefat haberini duyurdu.

"ANNEM, HOCAM HAKK'IN RAHMETİNE KAVUŞTU"

Linet fotoğrafının altında, "Canım annem, hocam Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun. Yol arkadaşım, yolun ışıkla olsun canım annem…" ifadelerini kullandı.