Saruhan Hünel ile Aslı Hünel'in babası vefat etti

Saruhan Hünel ile Aslı Hünel'in babası vefat etti

Saruhan Hünel ile Aslı Hünel'in koronavirüse yakalanan babası, hayatını kaybetti.

Son olarak Kuruluş Osman dizisi ile sevenleriyle buluşan oyuncu Saruhan Hünel ile kardeşi şarkıcı Aslı Hünel, koronavirüs tedavisi gören babaları Fevzi Hünel'i kaybetti.

Aslı Hünel acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu: "Canım biricik babamızı kaybettik.. Celaliye eski mezarlığına saat 13.30 gibi defnediliyor. Vakit Namazı kılınmayacaktır."

YARDIM İSTEMİŞLERDİ

İki kardeş, geçtiğimiz hafta babalarının hastanede koronavirüs tedavisi gördüğünü söyleyerek hayranlarından kan bağışında bulunmaları için yardım istedi.

Oyuncu Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş 2 negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. Günü doldurmuş olan ve A RH + kana sahip olanların Kızılay'a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapılmasını rica ederiz" yazmıştı.