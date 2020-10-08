Saruhan Hünel'in büyük pişmanlığı

Saruhan Hünel, büyük pişmanlığını yıllar sonra anlattı.

Oyuncu Saruhan Hünel, kardeşi Aslı Hünel’in Instagram üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Hünel, oyunculuk kariyerindeki en büyük pişmanlığını dile getirdi.

"EĞLENCELİ BİR İNSANIM"

Oyuncu, aslında komik ve eğlenceli biri olduğunu ama izleyicinin kendisini öyle rollerde görmek istemediğini söyledi: “Özel hayatta eğlenceli olmam demek dizide veya filmde de aynı etkiyi yapacak anlamına gelmiyor. Ben iyi kahraman ve aşk adamı oynamaya devam etmeyi tercih ediyorum.”

Hünel, gelen rolleri kabul ederken çok dikkatli olduğunu belirtip başından geçen bir anısını anlattı:

"MUHTEŞEM YÜZYIL'I İSTEMEDİM"

“Timur Savcı, ‘Bir dizi yapıyorum o dizide sana çok güzel bir rol var ve ben senin orada olmanı çok istiyorum’ demişti. Tarihi dizi olduğunu söyleyince, ‘Türkiye tarihi dizilerde çok başarılı olmuyor seni tenzih ediyorum. Yok, başka bir işte çalışırız’ dedim.

"BASİRETİM BAĞLANDI"

Benim oynamadığım iş, dünyada ve Türkiye’de çok sevilip beğenildi. ‘Muhteşem Yüzyıl’dı rol teklif ettiği dizi. O an basiretim bağlandı belki de... O dizide olsaydım çok memnun ve mutlu olurdum.”