Scarlett Johansson: Geçmişimden utanıyorum

Başarılı oyuncu Scarlett Johansson, geçmişinde yaptığı bazı şeylerden utandığını söyledi.

İki çocuk annesi dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, katıldığı programda samimi açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIMDAN UTANIYORUM"

Sorulara esprili bir dil kullanarak yanıt veren Scarlett Johansson, geçmiş hayatında yaptığı hatalara dair açıklamada bulundu. Kendi gözünde yanlış olduğunu ifade eden ve bunu çocuklarının öğrenmemesini isteyen oyuncu, durumdan utandığını ifade etti.

"GENÇKEN SİGARA İÇERDİM"

37 yaşındaki oyuncu, "Gençken sigara içerdim ve çok utanıyorum. Bunun havalı olduğunu düşündüğümü sanmasını hiç istemiyorum çünkü asla, asla sigara içemez." ifadelerini kullandı.

Güzel yıldızın 2017 yılında boşandığı eski eşinden Rose Dorothy Dauriac isminde bir kızı ve 2020 yılında evlendiği Colin Jost'tan 7 aylık Cosmo Jost isminde bir oğlu var.