Euro
15.7388
0.92%
Dolar
13.926
1.01%
Altın
794.59
0.93%
Borsa
2.018
-0.67%
Bitcoin
705.979
2.21%
BTXN Coin
43.72
3.99%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Şebnem Çapa'dan nostaljik paylaşım

    Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, eşi Celal Çapa ile düğün fotoğrafını yayınlayarak eski günleri yad etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 07:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şebnem Çapa'dan nostaljik paylaşım

    Sosyal medyada yaptığı renkli paylaşımlarla dikkat çeken Şebnem Çapa tbt gününü boş geçmedi.

    "40,5 SENE"

    Nikahından bir fotoğraf karesini paylaşan sosyetik isim altına, '40,5 senelik... 24 Haziran 1981! Hayat andan ibarettir' notunu düştü.

    Kısa sürede çok sayıda beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Celal Çapa ve Şebnem Çapa 24 Haziran 1981'de nikah masasına oturdu. Çiftin birlikteliğinden Emre ve Ceylan adında iki çocuğu var.

    Şebnem Çapa dan nostaljik paylaşım #1Şebnem Çapa dan nostaljik paylaşım #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir