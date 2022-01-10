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- Seçil Gür nazardan korkuyor
Seçil Gür nazardan korkuyor
Sürekli kendisine nazar değdiğini söyleyen Seçil Gür, bunun için bir dövme daha yaptıracağını söyledi.
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 07:40
- Güncelleme : 10.01.2022 - 09:06
Serdar Ortaç'la yyaşadığı aşkla adını duyuran şarkıcı Seçil Gür, geçtiğimiz gün Cihangir'de bir mekanda sahne aldı. Gür, sahne sonrası samimi açıklamalarda bulundu.
"Türkler sarışını soğuki esmeri sıcak buluyor." açıklamasıyla dikkat çeken şarkıcı Seçil Gür, nazardan korktuğunu itiraf etti.
YENİ DÖVME GELİYOR
Nazardan korktuğunu söyleyen Seçil Gür, "Dövmelerimin arasına bir de nazar boncuğu dövmesi yapma zamanım geldi sanırım." dedi.