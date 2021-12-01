Seçil Gür, silikon yaptırdı

Göğüslerini yaptıran şarkıcı Seçil Gür, bugün konuk olduğu programın sunucularından tepki aldı.

Serdar Ortaç ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Seçil Gür, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Yayına derin göğüs dekolteli bir kıyafetle gelen Gür, programın sunucuları Müge ile Gülşen'i adeta şok etti.

Gözlerini Seçil Gür'ün dekoltesinden alamayan iki sunucu, şarkıcının yeni yaptırmış olduğu silikonlara tepki gösterdi.

"SANA İNANAMIYORUM"

Daha önce geldiğinde Seçil Gür'ü silikon yaptırmaması için uyardığını söyleyen Gülşen Yüksel, "Seçil ben sana inanamıyorum. Seni o kadar tembihledim, Güzel Seçil dedik ki sana; doğallığını bozma dedik, ne yaptın sen?" diye sitem etti.

GÖĞÜSLERİNİ KAPATTI

Gelen tepkiler sonrası ne yapacağını şaşıran Gür, çok üşüdüğünü söyleyip reklam arasında üstüne sweet giydi.

Seçil Gür'ün, şu sıralar oyuncu Celil Nalçakan ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddia ediliyor.

2. sayfa programında Seçil Gür'e göğüs estetiği tepkisi VİDEO