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    Seçil Gür, silikonlarını gösterdi

    Serdar Ortaç'la yaşadığı aşkla adını duyuran Seçil Gür, yeni yaptırdığı silikonlarını sık sık sosyal medya hesabından gösteriyor.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 08:00
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    Seçil Gür, silikonlarını gösterdi

    Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla bir dönem çok konuşulan ünlü şarkıcı Seçil Gür, şimdi de yeni yaptırdığı gçğüs silikonlarıyla gündeme geliyor.

    LEOPAR SEVİYOR

    Ünlü şarkıcı, gömleğinin içine giydiği leopar desenli sütyeniyle verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Gömleğinin tüm düğmelerini açan Gür'ün ayna pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

    Gür'ün iddialı ayna pozları sosyal medya kullanıcılarını ise ikiye böldü. Bir kısım paylaşımı beğenirken bir kısmı Gür'ü eleştirdi.

    Seçil Gür, silikonlarını gösterdi #1

    Seçil Gür, silikonlarını gösterdi #2

    Seçil Gür, silikonlarını gösterdi #3


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