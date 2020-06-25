Seda Akgül: Kedim ciddi bir ameliyat geçirdi

Seda Akgül, kısa bir süre önce kedisinin kaybolduğunu duyurmuştu.

Koronavirüs salgını sebebiyle İstanbul'u terk eden Seda Akgül, şimdilerde ailesiyle birlikte Aydın'da yaşıyor.

Instagram hesabı üzerinden gündelik koşturmalarına dair paylaşımlarda bulunan Akgül,iki gün önce üzerine titrediği kedisinin kaybolduğunu duyurmuş ve yardım ricasında bulunmuştu.

"DUA DENLERİN KALPLERİNDEN ÖPÜYORUM"

Yaşadığı üzüntülü günlerin ardından kedisinin döndüğü haberini yine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Seda Akgül, paylaştığı karenin altına şu satırları yazdı: “Güzel kızım köpeklerin saldırısından kurtulup hırpalanmış ve yaralı halde, 2 gün sonra, annesine dönmeyi başardı. Ciddi bir ameliyat geçirdik, biraz daha dayanacağız. Tüm hayvanseverlerin, bize destek olanların, dua edenlerin kalplerinden öpüyorum”