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    Seda Sayan, 15 yaş küçük sevgilisiyle yemeğe çıktı

    Seda Sayan, hakkındaki aşk iddialarını yalanladığı Ata Çağlayan ile görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 09:59
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    Seda Sayan, 15 yaş küçük sevgilisiyle yemeğe çıktı

    Sürekli hayatında kimse olmadığını söyleyen Seda Sayan'ın kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Sayan, önceki akşam Çağlayan ile yemeğe çıktı.

    Takvim'de yer alan habere göre, Çift, önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Yaklaşık beş saat Boğaz'a karşıyemey yiyen çift, gece sonunda mekandan çıkarken görüntü vermek istemedi.

    Çağlayan, hızlı adımlara Sayan'ı arabasına bindirdikten sonra gözlerden kayboldu.

    "İŞ İÇİN BERABERİZ"

    Sayan daha önce hakkındaki aşk iddiasını yalanlayarak "Sadece iş için birlikteyiz" açıklamasını yapmıştı.

    Seda Sayan, 15 yaş küçük sevgilisiyle yemeğe çıktı #1

    Seda Sayan, 15 yaş küçük sevgilisiyle yemeğe çıktı #2Seda Sayan, 15 yaş küçük sevgilisiyle yemeğe çıktı #3

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