Seda Sayan, aşka küsmedi

22022 yılına umut dolu giren ünlü şarkıcı Seda Sayan, aşktan beklentisinin büyük olduğunu söyledi.

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen 59 yaşındaki Seda Sayan, açıklamalarda bulundu. Daha önce biricik oğlu Oğulcan Engin'in aşk hayatı ile ilgili açıklamalar yaptığı için uyarı alan ve susturulan Seda Sayan, kendi özel hayatıyla konuşmaya başladı.

En son kendinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile birlikte olduğu iddia edilen Sayan, şu sıralar kalbinin boş olduğunu söyledi.

"SAVAŞLAR BİTSİN ÖNÜMÜZE BAKALIM"

'Aşka kapılarınızı kapattınız mı?' sorusuna cevap veren ünlü şarkıcı, "Hiç de bile, kim diyor kim! 2022'den beklentim büyük, Savaşlar bitsin de önümüze bakalım." dedi.

"YASAKLIYIM"

4 ay önce görüntülenen Seda Sayan'a, "Oğulcan Bey, oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir anne olarak siz neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltilmişti. Neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Yasağım kalkmadı. Oğulcan'a sorun, yasaklıyım." şeklinde konuşmuştu.