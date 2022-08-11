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    Seda Sayan balayına doymadı

    Geçtiğimiz nisan ayında 8. kez evlenen 59 yaşındaki Seda Sayan, balayına İsviçre'de devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 14:38
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    Seda Sayan balayına doymadı

    8. kez gelin olan Seda Sayan, nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

    Yeni  gelin İsviçre'de

    Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra şimdi de soluğu İsviçre'de aldı.

    Balayı pozları geldi

    59'luk gelin Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile İsviçre tatillerinden aşk pozlarını paylaştı.

    Balayına doymayan 59 yaşındaki yeni gelin, yayınladığı fotoğraflarla adeta düşman çatlattı.

    Seda Sayan balayına doymadı #1

    Seda Sayan balayına doymadı #2

    Seda Sayan balayına doymadı #3

    Seda Sayan balayına doymadı #4


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