Seda Sayan, Çağlar Ökten'e evlilik sözleşmesi yapmayacak

34 yaşındaki Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yaan Seda Sayan, bu sefer evlilik sözleşmesi yapmayacğaını söyledi.

Dün kendi programında meslektaşı kendinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evleneceği haberlerini doğrulayan Seda Sayan'dan yeni açıklama geldi.

2. sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan 34 yaşındaki sevgilisi Çağlar Ökten ile Mayıs ayının sonuna doğru yurt dışında evleneceklerini itiraf etti.

Bütün evliliklerinde sözleşme yaptığını ancak Ökten ile bir sözleşme imzalamayacağını söyleyen Seda Sayan'ın açıklamaları:

"GÜVEN VAR"

"Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hep şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum.

"ÇAĞLAR ÇOK TEMİZ"

Temmuz'da düşünüyorduk ama öne aldık. Mayıs'ta nikah masasındayız. Tam tarihini şimdi vermeyeyim. Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz, düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Yurt dışında evleneceğiz, konsoloslukta.

"EVLİLİK SÖZLEŞMESİNE GEREK YOK"

Bugüne kadar evlilik sözleşmesi yaptım ama Çağlar'la yapmama hiç gerek yok. Doğru zamana ve kadere çok inanan biriyim. Çağlar kendi bütçesinin üstüne çıkarak bana pırlanta yüzük almış. Kıyamam ona. Telli duvaklı gelinlik giymem. Sakin bir elbise giyer erimin peşinden giderim."