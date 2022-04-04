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    Seda Sayan Çağlar Ökten’i Lucifer’a benzetti

    Yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Seda Sayan, genç sevgilisini övmeye devam ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 15:06
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    Seda Sayan Çağlar Ökten’i Lucifer’a benzetti

    Estetik yaptırırken çektirdiği videoları yayınlamasıyla gündeme gelen Seda Sayan, 8. nikahı için gençleşmeye devam ederken bir yandan da genç sevgilisi Çağlar Ökten ile ilgili açıklamalarıyla konuşuluyor.

    Sayan, kendinden 25 yaş küçük şarkıcı sevgilisi Çağlar Ökten ile evlilik hazırlığı yaparken ilginç bir benzetme yaptı.

    7 Mayıs'ta Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da evlenecek olan Seda Sayan, genç sevgilisini ünlü oyuncuya benzetti.

    "KOCAM" DİYOR

    Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten’i Lucifer dizisinin yakışıklı oyuncusu Tom Ellis'e benzeterek "Benim kocam ne İsmail YK ne de Burak Özçivit. O benim LUCİFER’ım" yorumuyla sosyal medyada dalga konusu oldu.

    Seda Sayan Çağlar Ökten’i Lucifer’a benzetti #1

    Seda Sayan Çağlar Ökten’i Lucifer’a benzetti #2


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