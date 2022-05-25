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    Seda Sayan, derin yırtmacıyla sahne aldı

    8’inci kez evlenen şarkıcı Seda Sayan, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, fit haliyle 18’lik genç kızlara taş çıkarttı…
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:10
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    Seda Sayan, derin yırtmacıyla sahne aldı

    Geçtiğimiz günlere nikah masasına oturan Seda Sayan, sahnelere hızlı dönüş yaptı.

    Mutlu bir evlilik sürdürdüğü öğrenilen Sayan, dün akşam bir ödül törenini adeta kasıp kavurdu.

    Derin yırtmaçlı elbise giydi

    Kusursuz bir fiziğe sahip olmak için bölgesel incelme işlemi yaptıran Sayan’ın, istediği ölçümlere ulaştığı gözlendi.

    Derin yırtmaç dekolteli uçuş uçuş elbisesi ile sahnenin tozunu attıran Seda Sayan, izleyenleri adeta büyüledi.

    Seda Sayan, derin yırtmacıyla sahne aldı #1

    “Büyülendik”

    Törenden kareler paylaşan şarkıcıya beğeni yağdı.

    Öyle ki bazı hayranları, onu “bebek”lere benzetti.

    Fotoğraflara “Bu kadar fizik bende bile yok”, “Bazen diyorum ki, ben mi 18 yaşındayım yoksa Seda bacım mı?”, “Bebek gibi”, “Büyülendik”, “Her gün her saat ödül almaya layık kadınsın, maşallah sen kendin zaten en güzel ödülsün bize”, “Muhteşem olmuşsun yine güzel Seda” gibi yorumlar yapıldı.

    Seda Sayan, derin yırtmacıyla sahne aldı #2

    Seda Sayan, derin yırtmacıyla sahne aldı #3

    Seda Sayan, derin yırtmacıyla sahne aldı #4


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