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    Seda Sayan, evinden video paylaştı

    Koronavirüse yakalandığı için programına ara verildiği söyleyen Seda Sayan'dan açıklama geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 11:06
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    Seda Sayan, evinden video paylaştı

    Sabahın Sultanı Seda Sayan iki gündür ekranda yok. Koronavirüs olduğu iddia edilen Seda Sayan evinden bir video çekti.

    "BENİMLE İLGİSİ YOK"

    Sayan paylaşımında "Kısacık bir ara vermek durumunda kaldık, benimle ilgisi yok ama ben de dikkat etmek zorundayım. Evimde dinleniyorum" dedi.

    EMEL SAYIN DA PANİK OLDU

    Seda Sayan'a ünlü isimler yorum yağdırdı. Emel Sayın ise "Sana ulaşamadım ve çok merak ettim Sedacım inşallah önemli bir şey yoktur" dedi.

    Seda Sayan, evinden video paylaştı VİDEO

    PROGRAMDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

    Sabahın Sultanı Seda Sayan programı bugün de ekrana gelmeyecek. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre programa kısa bir sağlık arası verildiği duyuruldu. Açıklamada "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan'a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.

    Seda Sayan, evinden video paylaştı #1


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