Seda Sayan, göbeğini açtı 60'lık Lolita ünlü şarkıcı Seda Sayan karın kaslarını sergiledi.

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Bayramı değerlendirip estetik doktoruna giden Seda Sayan, son yaptırdığı operasyonla "20 yaş geriye gittim. Lolita oldum" demişti.

16 cm inceldi.

60'lık Lolita Seda Sayan, şimdi de karın kaslarını sergiledi. Daha önce de Barbie bacak yaptıran Seda Sayan, uyguladığı sıkılaşma programıyla göbekten 16 cm inceldi.

Crop modasına uyan Seda Sayan göbeği açık bluzu ile karın kaslarını sergiledi.

Crop giyince mutlu olan Seda Sayan, “Hayatımda hiç göbeği açık kıyafet giymedim, Gardırobumu göbeği açık kıyafetlerle dolduracağım.” diye konuştu.