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    Seda Sayan, Hadise’nin pastasından kesti

    Geçtiğimiz günlerde 37'nci yaşını kutlayan Hadise’nin doğum gününde kestiği pasta, pişti oldu. Aynı pastadan, farklı bir kutlama gecesine katılan Seda Sayan'ın kestiği görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 11:57
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:19
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    Seda Sayan, Hadise’nin pastasından kesti

    Mehmet Dinçerler'den olaylı bir şekilde boşanan Hadise, kötü günlerini geride bıraktı…

    Şarkıcı, geçtiğimiz hafta sonu 37'nci yaşını kutladı.

    “Fenomen olarak bir kadınım”

    Doğum günü gecesine ait renkli kareleri de sosyal medya hesabından yayınlayan Hadise, 3 katlı pasta kesti.

    Ünlü isim, bu fotoğrafını “İyi ki doğdun ben. Fenomen olarak bir kadınım. Olağanüstü bu kadın benim.” notuyla paylaştı.

    Seda Sayan, Hadise’nin pastasından kesti #1

    1 gün sonra Seda kesti

    Hadise'nin doğum gününden bir gün sonra aynı pasta, bu kez de Seda Sayan'ın katıldığı bir kutlama etkinliğinde ortaya çıktı.

    Sayan, eşi Çağlar Ökten ve yakın dostları Safiye Soyman ve Faik Öztürk eşliğinde pastayı kesti.

    Seda Sayan, Hadise’nin pastasından kesti #2

    15 bin TL’lik pasta

    Sayan’ın pastasında, Hadise'ninkinden farklı olarak sadece Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapılarından Eyfel Kulesi'nin olduğu görüldü.

    Pastanın fiyatının ise 15 bin TL olduğu öğrenildi.


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