Seda Sayan ile Çağlar Ökten dünya evine girdi

Şarkıcı Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Swiss Otel'de düzenlenen nikah töreni ile evlendi.

Kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten'le evlilik hazırlığı yapan Seda Sayan, bu akşam dünya evine girdi.

8. kez "evet" dedi

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan 59 yaşındaki Seda Sayan, 8. kez evlenmek için sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti.

Prag'da planlandı, vizeye takıldı

7 Mayıs’ta Prag’ta planlanan nikah, vizede yaşanan sıkıntı nedeniyle İstanbul’da gerçekleşti.

Nikah şahitleri de ünlü isimler

Sayan’ın şahidi Safiye Soyman ile Esra Özmen, Ökten’inki ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun oldu.

Daha önce yaptığı bütün evliliklerinde sözleşme yapan Sayan, Ökten'e güvendiğini, o yüzden öyle bir sözleşme yapmayacağını açıklamıştı:

Evlilik sözleşmesi yapmayacak

"Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Aramızda güzel bir enerji var. İkimizin de istediği buydu. Birbirimize çok güvendik, güven benim için çok önemli. Hiç beklemediğim bir anda yani Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldım. Çağlar'ın hamlesi beni hem şaşırttı hem de çok duygulandırdı. O yüzden de 'sonsuza dek evet' dedim. 14 Şubat'ta onu izlemeye gitmiştim. Gece bitince herkes gitti. Gecenin ilerleyen vaktinde Çağlar diz çöküp evlilik teklifi etti. O an ne dediğini hatırlamıyorum."