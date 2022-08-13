Petrol
98.01
-1.60%
Euro
18.4009
-0.71%
Dolar
17.9321
-0.03%
Altın
1.038
0.60%
Borsa
2864
-0.15%
Bitcoin
441.115
1.67%
BTXN Coin
6.65
-5.40%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten LGBT yürüyüşünde

    Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte tatil için gittikleri İsviçre'nin Zürih kentinde LGBT destekli bir yürüyüşe katıldı.
    • 13.08.2022 - 23:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten LGBT yürüyüşünde

    8. kez gelin olan Seda Sayan, nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

    Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra şimdi de soluğu İsviçre'de aldı.

    59'luk gelin Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile İsviçre tatilinden pozlar paylaşmaya başladı.

    LGBT yürüyüşüne katıldılar

    Çiftin paylaşımlarından en dikkat çekici olan ise katıldıkları LGBT yürüyüşünde verdiği pozlar oldu.

    Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan pozları, çok sayıda yorum aldı.

    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten LGBT yürüyüşünde #1

    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten LGBT yürüyüşünde #2

    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten LGBT yürüyüşünde #3

    Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten LGBT yürüyüşünde #4


    İlginizi Çekebilir

    Marina Ovsyannikova'dan duruşma salonunda protesto
    Dünya

    Marina Ovsyannikova'dan duruşma salonunda protesto

    Haziran ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı
    Ekonomi

    Haziran ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 8,5 arttı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir