Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten LGBT yürüyüşünde

Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile birlikte tatil için gittikleri İsviçre'nin Zürih kentinde LGBT destekli bir yürüyüşe katıldı.

8. kez gelin olan Seda Sayan, nisan ayında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile dünyaevine girmişti.

Çiçeği burnunda çift Seda Sayan ile Çağlar Ökten, Yunanistan ve Bodrum tatilinden sonra şimdi de soluğu İsviçre'de aldı.

59'luk gelin Seda Sayan, son olarak eşi Çağlar Ökten ile İsviçre tatilinden pozlar paylaşmaya başladı.

LGBT yürüyüşüne katıldılar

Çiftin paylaşımlarından en dikkat çekici olan ise katıldıkları LGBT yürüyüşünde verdiği pozlar oldu.

Seda Sayan'ın sosyal medyada gündem olan pozları, çok sayıda yorum aldı.