Seda Sayan ile Jessica Alves'in benzerliği

Estetik yaptıran ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın, operasyon sonrası Jessica Alves ile benzerliği çok konuşuldu.

57 yaşındaki Seda Sayan, haberi de sosyal medya hesabından duyurmuştu. Sayan, Fransız Askısı denilen yöntemle yüzünü gençleştirdiğini belirtmişti.

Seda Sayan operasyondan sonra da yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak son halini gözler önüne serdi.

ALVES'E BENZEDİ

Sayan'ın operasyondan sonraki görüntüsü ise birçok kişiye gösteri dünyasının bir başka ünlüsü Rodrigo (Jessica) Alves'in görüntüsünü hatırlattı.

Kendisi de sık sık Türkiye'ye gelip estetik prosedürden geçen Alves ile Seda Sayan arasındaki benzerlik de sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu.