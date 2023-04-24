Seda Sayan, Lolita lift operasyonu oldu Ramazan'ı da boş geçmeyen Seda Sayan, ‘Lolita olacağım’ dedi ve bıçak altına yattı.

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Yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen 60 yaşındaki ünlü şarkıcı Seda Sayan, son zamanlarda yaptırdığı 'Fransız Askısı' adlı yüz germe işlemiyle adından söz ettiriyordu.

Ramazan'da da estetik oldu

Dudak liftinginin yanı sıra silikonlarını yenileyen ve gıdısını gerdiren Sayan, Ramazan ayını fırsat bildi ve yeniden estetik operasyon geçirdi.

Ramazan Bayramı'nda da doktorundan ayrılamayan Seda Sayan, bu kez Lolita Lift operasyonu geçirdi.

Alt yüz ve gıdısı için Lolita Lift operasyonu geçiren Sayan, operasyon öncesi hesabından yaptığı paylaşımda "Lolita olacağım" demişti.

Operasyondan sonra açıklama yapan Sayan, "Çok kolay bir operasyon 3 saatte lolita oldum. 20 yaş gençleştim. çok güzel oldum." diye konuştu.