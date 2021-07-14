Seda Sayan, Photoshop'u yine abarttı

Fotoğraflarına uyguladığı filtre ve fotoşoplarla adından söz ettiren Seda Sayan, yeni paylaşımıyla 20'li yaşlarına geri döndü.

Photoshop denince akla ilk geçen sanatçılardan Seda Sayan, yeni paylaştığı fotoğrafla tekrar sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Arkadaşlarıyla birlikte çektiği fotoğrafta 20'li yaşlara geri dönen Seda Sayan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum geldi.

"FOTOĞRAFTA 20'LİK NÜFUSTA 62'LİK"

58 yaşındaki Seda Sayan'ın Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşım özellikle Twitter'da yoğun ilgi görürken, kullanıcılar da birbirinden komik yorumlara imza attı.

İşte o yorumlardan bazılar:

"Ne zor yaşlılığı kabullenmek", "Yanındaki Ebru Gündeş'e daha çok benziyor ama Seda Sayan yok!", "Fotoğrafta 20'lik nüfusta 62'lik"