Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında

Şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturduğu meslektaşı Çağlar Ökten ile Paris'teki balayından fotoğrafını paylaştı.

Daha önce 7 kez nikah masasına oturan şarkıcı Seda Sayan, 8. kez evlenmek için sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti.

59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

7 Mayıs'ta Prag'da yapılması planlanan nikah töreni, vizede yaşanan problem nedeniyle İstanbul'da gerçekleşti.

Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'inkini ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

Balayından fotoğraf geldi

Bayramın ilk günü Fransa'nın başkenti Paris'e uçan çiçeği burnunda çiftten balayı fotoğrafları gelmeye başladı.

Seda Sayan, Instagram hesabından kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile çekildiği bir karesini paylaştı.

Sayan'ın, ''Herkese iyi bayramlar'' notunu düştüğü balayı fotoğrafı, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Ünlü çift, balayı sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.