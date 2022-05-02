Petrol
104.44
-2.52%
Euro
15.67
0.05%
Dolar
14.89
0.25%
Altın
891.43
-1.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
592.121
2.17%
BTXN Coin
16.79
-4.98%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında

    Şarkıcı Seda Sayan, geçtiğimiz hafta nikah masasına oturduğu meslektaşı Çağlar Ökten ile Paris'teki balayından fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında

    Daha önce 7 kez nikah masasına oturan şarkıcı Seda Sayan, 8. kez evlenmek için sevgilisi Çağlar Ökten'in teklifine 'evet' demişti.

    59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten ile geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

    7 Mayıs'ta Prag'da yapılması planlanan nikah töreni, vizede yaşanan problem nedeniyle İstanbul'da gerçekleşti.

    Sayan'ın nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten'inkini ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

    Balayından fotoğraf geldi

    Bayramın ilk günü Fransa'nın başkenti Paris'e uçan çiçeği burnunda çiftten balayı fotoğrafları gelmeye başladı.

    Seda Sayan, Instagram hesabından kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten ile çekildiği bir karesini paylaştı.

    Sayan'ın, ''Herkese iyi bayramlar'' notunu düştüğü balayı fotoğrafı, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Ünlü çift, balayı sonrasında Çağlar Ökten'in Mersin'de yaşayan ailesiyle buluşacak.

    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında #1

    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında #2

    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında #3

    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında #4

    Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten balayında #5


    İlginizi Çekebilir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ile görüşeceğiz
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta içerisinde Putin ile görüşeceğiz

    İHH, Ramazan’da 2 milyon 726 bin kişiye ulaştı
    Gündem

    İHH, Ramazan’da 2 milyon 726 bin kişiye ulaştı

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Görüş Bildir