Seda Sayan'dan 'Kadir Şeker' paylaşımı: Bizi affet

Şarkıcı Seda Sayan, şiddet gören bir kadını korumaya çalışırken katil olan ve 12 yıl 6 ay hapis cezası alan Kadir Şeker ile ilgili paylaşımda bulundu.

Konya'da sevgilisinden şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker, bugün yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Verilen bu karar sosyal medyada tartışmalara sebep olurken, bazı ünlü isimlerden de karara tepki geldi.

Bu isimlerden biri şarkıcı Seda Sayan oldu.

"KADİR BİZİ AFFET, SENİ KORUYAMADIK"

Sayan, Instagram hesabı üzerinden Şeker'in fotoğrafını paylaşarak, “Kadir bizi affet senin için hiçbir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar? Üzgünüm, çok yazık oldu çok.” notunu düştü.