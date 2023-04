Seda Sayan'ın estetik isyanı Estetikleriyle adından söz ettirmeye devam eden 60 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan'ın bir isyanı var.

Kendinden yaşça küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren ünlü şarkıcı Seda Sayan, son dönemlerde yaptırdığı estetik operasyonlarla da sık sık gündeme geliyor.

Lolita oldu

Gençleşme için her yolu deneyen Seda Sayan, daha önce 'Fransız Askısı' adlı yüz germe işlemini yaptırmıştı. Dudak liftingi yaptıran, silikonlarını yenileten ve gıdısını gerdiren 60 yaşındaki sanatçı, son olarak Lolita Lift operasyonu yaptırdı.

2. Sayfa'nın canlı yayınına telefonla bağlanan Seda Sayan, sanatçı arkadaşlarına isyan etti:

"Millet saklıyor"

Estetik yaptırıp saklayanları hedef alan Sayan, "Ben söylüyorum. Millet yaptırıp yaptırıp 'bende hiçbir şey yok' diyor. Ben de diyorum ki 'yav he he'. Şu camiada bir tek her yerini yaptıran benim. Siz hiçbir yerinize dokundurmuyorsunuz." diye konuştu.