Seda Üren kışa hazırlanıyor

50 kilo domates alan Seda Üren, kış hazırlığından bir paylaşım yaptı.

Ünlü şarkıcı Seda Üren, yazlığının terasında 50 kilo domates doğradı, pişirdi, konserve yaptı.

"Bekarken iyiydi"

Kışa hazırlık yapan Üren, "Bekarken iyiydi valla. Annem, anneannem, ablam yapardı rahattım. Evlenip aileni genişletip anne olunca hazırlamanın keyfi de bir başka tabii. Hazır gıdaları tercih etmediğim için çok şükür kışlık sosları yapmak nasip oldu." dedi.

Ercüment Nefesoğlu ile evli olan Seda Üren’in, Nefes ve Ateş adlarında iki oğlu var.