Sefo, Almanya konserinde tacize uğradı

Nürnberg konserinde sahneden inerken bir kadın tarafından kalçasının ellendiğini öne süren rapçi, "G*tüm hiç böyle ellenmemişti, hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Rapçi Sefo, son dönemlerin parlayan yıldızlarından...

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Sefo, yurt dışı konserlerine bir yenisini daha ekledi.

Almanya'nın Nürnberg kentine giden 24 yaşındaki rapçi, konser esnasında yaşadığı bir olayı anlattı.

Sefo, yaşadığı ilginç anlar nedeniyle hakkını helal etmediğini söylediği olay için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"G*tüm hiç böyle ellenmemişti, haram olsun"

Rapçi, konserin bitişi esnasında kadın bir hayranının kalçasını ellediğini söyledi.

Sefo olayı şu ifadelerle anlattı;

"Gerçekten harika bir konserdi. Fakat şöyle bi sıkıntı var, sahneden inerken ben insanların arasından geçiyordum ve bir kadın arkadaşımız benim g*tümü avuçlamak suretiyle beni bir elledi. Ben hakkımı helal etmiyorum. G*tüm hiç böyle ellenmemişti, haram olsun ya."

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