Sefo, İskoçya tarzını paylaştı

Genç rapçi Sefo, İskoçya'da kilt giyerek poz verdi. Şarkıcının fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Son zamanların popüler şarkıcısı olan Sefo ismiyle tanınan Seyfullah Sağır, paylaşımıyla gündem oldu.

Ünlü rapçi, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Kiltli Sefo

Konserleri ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Sefo, bu kez tarzıyla adından bahsettirdi.

İskoçya'ya giden genç şarkıcı, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giyerek poz verdi.

'Sefo Haddini Bil'

Caddede çekildiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Sefo, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Kimileri İskoç tarzını beğeni yağmuruna tutarken kimileri ise Twitter'da 'Sefo Haddini Bil' şeklinde etiket açtı.

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu da İskoçya turuna çıkmış ve burada kiltli fotoğraflarıyla gündem olmuşlardı.