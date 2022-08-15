Sefo kavgaya müdahale etti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahne alan ünlü sanatçı Sefo konserinde kavga çıktı.

Yaz konserine hız kesmeden devam eden Sefo, bu kez Karamürsel'de sahne aldı. Ünlü sanatçıyı dinlemeye binlerce hayranı geldi.

"Kavga etmeyin"

Sefa sahnedeyken bir anda konserin ortasında gençler birbirine girdi. Konseri kesen sanatçı, "Gençler kendinize gelin. Buraya eğlenmeye geldik, kavga etmeye hiç gerek yok. Az önce en güzel eğlenen taraf o taraftı, şimdi kavga ediyorlar. Herkes eğlensin, şarkı söylesin. Kavgaya gerek yok" uyarısında bulundu.

Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Sefo, gecenin sonunda uzun süre alkışlandı.