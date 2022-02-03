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    Sefo: Şarkılarımı metrobüste yazdım

    Rapçi Sefo, şarkılarını üniversite yıllarında okula giderken metrobüste yazdığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 12:33
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    Sefo: Şarkılarımı metrobüste yazdım

    Ünlü rapçi Sefo, bugün bir radyo programına konuk oldu. Okullarda bile çalınan şarkıları hakkında konuşan Sefa, ilginç açıklamalarda bulundu.

    Sefa, en popüler parçalarından ‘Bilmem mi’ şarkını metrobüste yazdığını söyledi.

    "METROBÜSTE YAPTIM"

    Şarkılarını çevresini gözlemleyerek yazdığını belirten Sefo, “Uluslararası ticaret okuyorum. 4-5 dersim kaldı mezun olacağım. Esenyurt’ta okula gelip giderken pek çok şarkımı metrobüste yaptım.” dedi.

    "KİMSEYE GÜVENMEM"

    1 yıldır hayatında kimse olmadığını da söyleyen Sefo, “Aşkı aramazsın o sana gelir. Ama şöhretime mi gelen olur bilmem. Genelde kimseye güvenmem.” diye konuştu.

    Sefo: Şarkılarımı metrobüste yazdım #1

    Sefo: Şarkılarımı metrobüste yazdım #2


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