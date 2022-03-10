Seks orucuna giren Kourtney Kardashian'dan haber var

Geçtiğimiz günlerde seks orucuna girdiğini açıklayan Kourtney Kardashian, yeni bir duyuru daha yaptı.

Kardashian/Jenner ailesinin üyesi olan Kourtney Kardashian, yaptıkları ve söyledikleriyle konuşulmaya devam ediyor.

En son seks orucuna girdiğini açıklamasıyla gündeme gelen Kourtney Kardashian hayatıyla ilgli yeni bir karar aldı.

BIRAKIYOR

Kourtney Kardashian, 5 yıl içinde TV programlarındaki kariyerini bitirmeyi ve Los Angeles'tan taşınmayı düşündüğünü itiraf etti.

Daha önce yaptığı bir açıklamada 12 gün boyunca seks yapmadığını söyleyen Kardashian, "Aman Tanrım, çılgıncaydı" itirafında bulunmuştu.