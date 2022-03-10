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    Seks orucuna giren Kourtney Kardashian'dan haber var

    Geçtiğimiz günlerde seks orucuna girdiğini açıklayan Kourtney Kardashian, yeni bir duyuru daha yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 15:48
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    Seks orucuna giren Kourtney Kardashian'dan haber var

    Kardashian/Jenner ailesinin üyesi olan Kourtney Kardashian, yaptıkları ve söyledikleriyle konuşulmaya devam ediyor.

    En son seks orucuna girdiğini açıklamasıyla gündeme gelen  Kourtney Kardashian hayatıyla ilgli yeni bir karar aldı.

    BIRAKIYOR

    Kourtney Kardashian, 5 yıl içinde TV programlarındaki kariyerini bitirmeyi ve Los Angeles'tan taşınmayı düşündüğünü itiraf etti.

    Daha önce yaptığı bir açıklamada 12 gün boyunca seks yapmadığını söyleyen Kardashian, "Aman Tanrım, çılgıncaydı" itirafında bulunmuştu.

    Seks orucuna giren Kourtney Kardashian dan haber var #1

    Seks orucuna giren Kourtney Kardashian dan haber var #2


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