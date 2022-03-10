Selda Bağcan, dekolteli sahne kıyafetlerini eleştirdi

Meslekte 50’nci yılını dolduran Selda Bağcan, şimdiki kadın şarkıcıların sahnede giydiği dekolteli kıyafetleri eleştirdi.

Gülşen'le başlayan iddialı sahne kıyafetleri tartışılmaya devam ediyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama da Türk halk müziğinin sevilen ismi Selda Bağcan'dan geldi.

Ünlü isimlerin sahne kıyafetlerine yönelik de konuşan Bağcan, “Korkunç buluyorum, biz nasıl bu günlere geldik bilemiyorum.

"BEN HEP KAPALI GİYİNDİM"

Ben geçenlerde ‘son muhafazakârım’ dedim gerçekten öyle sahneye 50 yıldır çıkıyorum. Ben 20 yaşında sahneye çıktım ama öyle giyinmedim. Hayatım boyunca sahnelerde hep kapalı giyindim.

"MAYOYLA BENİ PLAJDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Çok da fazla yüklenmek istemiyorum onların tercihi o ama ben bu tarz giyinmeyi tasvip etmiyorum. Mayoyla beni ancak plajda görebilirisiniz” diye konuştu.