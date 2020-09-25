Selena Gomez ameliyat izini paylaştı

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, 2017'de olduğu böbrek ameliyatının izinden artık çekinmediğini belirterek poz verdi.

ABD'li şarkıcı Selena Gomez, 2017 yılında uzun süredir tedavi gördüğü Lupus hastalığı nedeniyle böbreklerinin çalışmaz hale gelmiş ve böbrek nakli olmuştu.

EN YAKIN ARKADAŞI BÖBREĞİNİ VERMİŞTİ

Selena Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıklamıştı. Genç yıldız: "Güzel arkadaşım Francia Raisa, bana eşsiz benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" diyerek kendisine böbrek donörü olan arkadaşına da teşekkür etmişti.

"TÜM VÜCUTLAR GÜZELDİR"

Ünlü şarkıcı instagram hesabından yara izi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Paylaştığı fotoğrafında yara izini göstererek poz veren şarkıcı, “Böbrek nakli olduğumda yaramı göstermenin zor olduğunu hatırlıyorum. Fotoğrafta görünmesini istemedim. Hep üstünü örtecek bir şeyler giydim. Şimdi bununla gurur duyuyorum. Tüm vücutlar güzeldir.” notunu düştü.



