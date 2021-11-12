Selin Ciğerci 57 milyonluk villasını satışa çıkardı

Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci, villasını satışa çıkardı. 57 milyonluk villayı satan Ciğerci, kirası 80 bin TL olan rezidansa taşındı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda tek celsede boşandı.

2019 yılında nikah masasına oturduğu Çıra'dan boşanan Ciğerci, aldığı yeni kararlarla gündeme geliyor.

Boşandıktan sonra mal varlığını Çıra'yla paylaşan ve ortak işlere devam eden Ciğerci, villasını satışa çıkardı.

80 BİN TL'YE KİRAYA ÇIKTI

Selin Ciğerci kazancıyla zaman zaman gündeme geliyor. 2. Sayfa'nın haberine göre; Ciğerci son olarak Beykoz’daki villasını 57 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

Ünlü isim rezidansa taşındı. 3+1 evin aylık kirası 80 bin TL, aidatı ise 10 bin TL.