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    Selin Ciğerci, anne oluyor

    Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 07:53
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    Selin Ciğerci, anne oluyor

    Selin Ciğerci, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olmak için harekete geçti.

    İKİZ İSTİYOR

    Futbolcu Gökhan Çıra ile geçen yıl evlenen Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor.

    "MUTLU ANNE FOTOĞRAFI"

    Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci, bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu: "Buraya çok mutlu bir anne adayı fotosu bırakıyorum. Biz işlemlerimize başladık. Dua edin bir aksilik olmasın evladımızı seneye kucağımıza alalım."


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