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    Selin Ciğerci: Barışmam

    Selin Ciğerci, sosyal medyada tanıştığı kadınlara attığı mesajlar ifşa olan Gökhan Çıra hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 09:49
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    Selin Ciğerci: Barışmam

    Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 2 kere evlenip boşanan Gökhan Çıra, çapkınlıklarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.. Ünlü futbolcunun adı bir mesaj skandalına daha karıştı.

    "Selin ile Gökhan barışır" yorumuna cevap verdi

    Daha önce de başka kadınlara mesajları ortaya çıkan Gökhan Çıra, Sedef Bekiroğlu ile aşk yaşarken başka bir kadına mesaj attı. Ciğerci'yi ikinci evlilikleri sırasında aldattığını daha önce açıklayan Gökhan Çıra gündemdeyken bir kullanıcı, sosyal medyada "Selin ve Gökhan barışır." yorumu yaptı.

    Selin Ciğerci, "Eski eşi Gökhan Çıra ile yeniden bir araya gelir mi?" sorusuna bomba bir cevap verdi. Bu yorumu gören Selin Ciğerci sessiz kalmadı.

    "Barışmam"

    Sosyal medya kullanıcısına, "Bütün gezegenler yer değiştirse, Venüs Uranüs ile üst üste binse yine barışmam." şeklinde yanıt verdi.

    Selin Ciğerci: Barışmam #1

    Selin Ciğerci: Barışmam #2

    Selin Ciğerci: Barışmam #3

    Selin Ciğerci: Barışmam #4

    Selin Ciğerci: Barışmam #5

    Selin Ciğerci: Barışmam #6


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