Selin Ciğerci: Gökhan'la düşman değiliz

Eski eşi Gökhan Çıra'dan reklam için ayrıldığı iddia edilen Selin Ciğerci, açıklama yaptı.

Ünlü fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra son günlerde barışma haberleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde doğum gününde bir araya gelen ikili, el ele poz verdi. Sosyal medyada yer alan kareler çok konuşuldu.

Sık sık bir araya gelen ikiliden açıklama geldi. Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile barışmadığını söyledi.

"BARIŞMA YOK"

Bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Selin Ciğerci, merak edilenleri yanıtladı. 'Barışma yok' diyen Ciğerci, şunları söyledi: “Asla barışmadık. Yorumlarda okudum ‘Bunların ayrılmaları yalan, reklam yapıyorlar’ yazmışlar… Boşandığımdan beri 15 kilo verdim. Reklam olsa evimi ayırmazdım. Böyle bir şeyin reklamı olmaz. Evet, görüştük konuştuk. Arkadaşımızın doğum gününde denk geldik. Düşman değiliz, oynadık."

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın boşanma davası 15 dakika sürmüştü. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı...

