Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ayrılığı kısa sürdü

Evliliklerini bitirdikten sonra sık sık beraber görüntülenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, barışma kararı aldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, 2 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda noktalamıştı.

Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çift, boşanma sonrası ise sık sık bir araya gelir olmuştu.

Birçok kez objektiflere samimi görüntülerle yakalanan ikili, ayrılığa daha fazla dayanamadı.

BARIŞTILAR

İlişkilerine ikinci bir şans veren çiftten ilk açıklama, Gökhan Çıra tarafından geldi.

Çıra, sosyal medya hesabından Selin Ciğerci ile olan karesini paylaştı.

"NEREDE KALMIŞTIK"

Çıra, paylaşıma ise şu notu düştü:

"Nerde kalmıştık… Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna herşeyi yapabilecek kadar, herşeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin..

"SENİNLE BİZİ ALLAH'TAN BAŞKASI AYIRAMAZ"

Seninle bizi Allah’tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da. Çok üzgünüm ki ben sebep oldum bu yaşananlara beni kırmayıp bana güvendiğin bize bir şans daha verdiğin içinde ayrıca teşekkür ediyorum canımın içi.

"HERKES DUYSUN, BİZ ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Şimdi herkes duysun ki biz çok daha güçlüyüz, daha çok yakınız, çünkü biz her şeyi anladık eskisinden daha çok seviyoruz birbirimizi.. Seni çok seviyorum, tek sevdiğim."

"EN GÜZEL YERDEN DEVAM EDELİM"

Selin Ciğerci ise Çıra'nın paylaşımına, "Nerede kaldığımız önemli değil, en güzel yerden devam edelim yeni yılla birlikte… Her şeyi unuttum ve asla konu açmıyorum söz." ifadeleriyle yanıt verdi.