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- Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı
- Haber Merkezi
- 10.09.2021 - 12:13
- Güncelleme : 10.09.2021 - 12:33
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evlilikleri sona erdi.
BERABER GELDİLER
İkili, bugün Beykoz Adliyesi’nde görülen davada anlaşmalı olarak bugün boşandı. Adliyeye beraber gelen çift, çıkışta ayrı araçlarla oradan ayrıldı.
Ciğerci, ayrılık iddiasını yalanladı. Ünlü çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığıiddia edildi.
Ciğerci ve Çıra'nın Bodrum’daki iki evini bölüştüğü ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirdikleri öğrenildi.
ARABALAR ORTAK
Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.
Lamborghini Huracan: 3 milyon TL
- Mercedes G63: 2 milyon TL
-Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL
-Rolls-Royce: 4.5 milyon TL