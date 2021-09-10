Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı

019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, anlaşmalı olarak bugün boşandı. Beykoz Adliyesi’ne beraber gelen çift, çıkışta ayrı araçlarla oradan ayrıldı.

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evlilikleri sona erdi.

BERABER GELDİLER

İkili, bugün Beykoz Adliyesi’nde görülen davada anlaşmalı olarak bugün boşandı. Adliyeye beraber gelen çift, çıkışta ayrı araçlarla oradan ayrıldı.

Ciğerci, ayrılık iddiasını yalanladı. Ünlü çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığıiddia edildi.

Ciğerci ve Çıra'nın Bodrum’daki iki evini bölüştüğü ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirdikleri öğrenildi.

ARABALAR ORTAK

Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

- Mercedes G63: 2 milyon TL

-Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

-Rolls-Royce: 4.5 milyon TL