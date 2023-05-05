Selin Ciğerci sosyal medyada gönderi başına kazandığı ücreti açıkladı Selin Ciğerci, 15 saniyelik story karşılığında kazandığı 150 bin TL kazandığını söyledi.

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Sosyal medya sayfasını aktif bir şekilde kullanan ünlü fenomen Selin Ciğerci, YouTube’da yayınlanan bir programa katıldı. Program sunucusunun kendisine yönelttiği soruları yanıtlayan Selin Ciğerci, sosyal medya kazancını açıkladı.

Story ücreti 150 bin TL

Ciğerci’nin 15 saniyelik story karşılığında kazandığı ücret adeta dudak uçuklattı. Ciğerci, story ücretinin 150 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi.

"Markaya göre değişiyor"

Sunucunun, story başına ne kadar aldığını sorması üzerine Selin Ciğerci, "Ürüne göre değişiyor. Butikçilerden az alıyorum, takıcılardan az alıyorum. Markaya göre değişiyor. Kendi işimin patronu olduğum için esnaf olarak da ilerleyebiliyorum. Eskiden çok link atıyordum. Şimdi Burcu ile kavga ediyoruz. Gerçekten yoruldum artık. Sıkılıyorum da. Halime şükürler olsun da bazen sıkılıyorum. Bir de aynı güne topluyorum reklamları, kılık değiştir, saçını topla. Mesela sabah bir nevresim takımı çektim, ardından başka şeyler çektim. Evden çıkışım oldu 2 buçuk.” dedi. “Senin bu story'nin sallıyorum 40 bin lira etmesinin bir bedeli var arkada.” diyen sunucuya Ciğerci, “Hayır 150 bin TL aldığım da oluyor.” yanıtını verdi.

Zaman zaman cesur paylaşımlar yapan Selin Ciğerci, geçtiğimiz haftalarda ise bornozlu paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıkmıştı.