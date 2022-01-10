Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nin 3.5 milyon TL’lik arabası

Lüks arabalarının yanında poz veren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'ya takipçilerinin bir kısmı tepki gösterdi.

Kurduğu Kozmetik markasıyla işleri bütüyen Selin Ciğerci, boşandığı eşi Gökhan Çıra ile barıştı.

"ANNEMDEN SONRA TEK BİR KADIN SEVDİM"

İkili, geçtiğimiz hafta barıştıklarını da sosyal medyadan ilan etti. Gökhan Çıra, aşk paylaşımında "Hayatımda annemden sonra tek bir kadını sevdim; uğruna her şeyi yapabilecek kadar, her şeyi göze alabilecek kadar, o kadın sensin... Seninle bizi Allah'tan başka kimse ayıramazdı, yıkamazdı, yıkamadı da." dedi.

3.5 MİLYON TL

Ünlü çift, son olarak lüks arabalarıyla poz verdi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın 3.5 milyon TL’lik spor otomobiliyle verdikleri poza tepkiler de vardı. Çoğu insanın zamlar yüzünden zorluk çektiğini söyleyen takipçiler, yorumlarda Ciğerci ve Çıra'yı eleştirdi.